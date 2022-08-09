Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu kadar hata beceri ister!

Ali Koç 4 yıllık başkanlığı döneminde hayal kırıklığı yaratırken, yeni sezon öncesinde kesenin ağzını açmıştı. Jorge Jesus gibi dünya markasını takımın başına getiren ve 26.3 milyon Euro bonservis harcaması yapan Sarı-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev'e elense de UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'yu 3-0 devirip moral depolamıştı.

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Süper Lig 'e de ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'la oynayacağı maçla başlayacak olan Kanarya'nın hedefi taraftarı önünde bol gollü galibiyet ve 3 puanlı sezon açılışıydı... Ancak planlar tutmadı, karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Taraftarlardan da homurdanmalar yükselmeye başladı.

'Kabul edilemez bir performans'

Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya yüklenerek, "Panik olacak hiçbir şey yok, bu başlangıç hayırlı olabilir. Bugün alınan sonuç bir yol kazasıdır. Bana da pozisyon net dışarıda gibi geldi. VAR'da da bayağı bir zaman harcandı. Hakem kötüydü ama bizim oynadığımız oyun da kötüydü. Hakemin ne olduğuna girmeme gerek yok. Hakeme bu kadar konsantre olmaya da gerek yok. Kötü performans sergiledik ama bu hakem performansı da kabul edilemez. Burada iki tane Avrupa maçı gördük, orada da gördünüz hakemleri. 90 dakikaya bu kadar hata sığdırmak da beceri ister" dedi.

'Eksiklerimiz için hayırlısı oldu'

Takıma güven aşılayan Sarı-Lacivertliler'in patronu, "Hocamıza, ekibine, takımımıza sonuna kadar güveniyorum. Daha yolun başındayız. Panik yapacak hiçbir şey yok. Dediğim gibi belki de eksiklerimizi görmemiz açısından hayırlı bir sonuç oldu" ifadelerini kullandı.

'Forvet en pahalı pozisyon'

Transfere de değinen Koç, "İmza atmadan isim açıklamayız. Maxi Gomez diyorsunuz, bugüne kadar bize neler yakıştırıldı! Sadece bize de değil, diğer takımlara da! Kamuoyu transfer istiyor değil. Bu yumurta-tavuk meselesi. Bazı medya mensupları, menajerlerle iş yapıyor. Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz" yorumunu yaptı.

TFF'nin yabancı kuralıyla alakalı projesiyle ilgili de Ali Koç şunları söyledi:

"Yabancı sayımız, kurallar ne diyorsa o olacaktır. Çok doğru bir kural değişikliği oldu. Sayın Süleyman Hurma'nın fikriydi, doğru bir karardı. Bu yüzden de TFF olumlu baktı. Hayırlıs ıolsun."