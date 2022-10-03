Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Beşiktaş baba takımı, biz kardeşiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisini locadan izlerken, Vodafone Park Stadı’nda bu kez babası Rahmi Koç da vardı. Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan baba Koç oğlu ile aynı karşılaşmayı rakip olarak takip ederken, 0-0 biten maç sonucundan her ikisi de memnun kaldıklarını belirten açıklamalar yaptılar ve dostluk mesajları da verdiler. Rahmi Koç karşılaşmanın berabere bitmesine sevindiğini belirterek, “Ali aşağıdaki locada izledi. Maçtan önce kendisiyle bir süre konuştuk. Ancak biz galibiyet mağlubiyet bu tarz işleri konuşmuyoruz. Dostluk kazandı.. Böyle bir derbide önemli olan da bu” sözlerini kullandı.

TARAFTARLARDAN ARDA’YA BÜYÜK iLGi

Fenerbahçe’nin genç yıldız adayı Arda Güler, Beşiktaşlı taraftarların gönlünü kazandı. Arda, Vodafone Park’taki deplasmanın maçında siyah beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü. Maç öncesi sahaya çıkan Arda ısınma sonrası Beşiktaşlı futbolseverlerin ricasını kırmayarak isteyen bütün taraftarlarla tek tek fotoğraf çektirdi. Bu hareketinin ardından genç futbolcu yedek kulübesinin hemen yakınındaki seyircilerden alkış aldı. Beşiktaş derbisinin maç kadrosunda yer alan Arda, forma giyemedi.



