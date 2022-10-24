2017'de Euroleague'i kazanarak tarihi bir başarıya imza atan, şu anda da basketbolda Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Beko için özel bir gün... Sarı-Lacivertliler, Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ni açtı. Başkan Ali Koç da açılışta önemli açıklamalarda bulundu.

'Bu sene telafi edeceğiz'

Koç, "Bir spor kulübü olursunuz ama müze yapmak için başarınız olmaz. Pek çok sporcumuza bugün yanımızda oldukları için teşekkür ederim. Türkiye'nin en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'nin neredeyse 120 yıllık bir basketbol tarihi var. Kadın basketbolda, futboldaki gibi bir durum var. Resmi şampiyonluklar, sayılmayan şampiyonluklar var. 1998'den bugüne resmi olarak 24 senenin 16 senesinde Fenerbahçe kadın basketbol şubesi şampiyon olmuştur. Başkanlık dönemimde çok acılar çektik. Kadınlarda EuroLeague'de 4 kere final oynadık. En acısı, defalarca yendiğimiz bir takıma kendi sahamızda kupa vermek oldu. Bu sene telafi edeceğiz. Kadın basketbol takımı, bu sene bu yönde kuruldu. Fenerbahçe'nin basketbol vizyonunu baştan aşağıya değiştiren, Fenerbahçe'yi erkeklerde ve kadınlarda en önde kulüp yapan, muhteşem salonumuz için var gücüyle çalışan, Aziz Yıldırım'a, başkanımız Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim" dedi.

'Tünelin ucunda ışık var'

Zeljko Obradovic'e de teşekkür eden Ali Koç, "Obradovic'e ayrı parantez açmak istiyorum. Kendisine de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki onun yolu bizlerle kesişti. İnşallah bu sene güzel bir şeyler olur. Tünelin ucunda ışık olduğunu son iki haftada yaşananlarla görmüş oluyoruz. Ne zaman kafamızı kaldırsak, ne hikmetse, iş başka yerlere gidiyor. Camia olarak 100. yılda en büyük hedefimiz, alabildiğimiz kadar şampiyonluklar almak. İnşallah önce Allah, sonra sporcularımız ve teknik heyetlerin çalışmalarıyla bu hayalimiz gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

'Ülkeye katkı sunan kurumların bilincindeyiz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da Fenerbahçe'nin basketbol müzesinin açılışında konuştu. İmamoğlu, ""Bu güzel anda sizlerle olmaktan mutluyum. Bu hafta, özel bir hafta. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıktan sonra 100. yıla coşkuyla yürüyeceğiz. 100. yıl ülkemize ve dünyaya iyi gelecek. Fenerbahçe Cumhuriyet'in asil kurumlarından bir tanesidir. Ülkeye katkı sunan kurumların bilincindeyiz. Fenerbahçe'nin de hem şehrimize, hem de dünyaya spor alanında güzel mesajlar verdiğini biliyoruz. Bu müze de, o mesajlardan biridir. Bugün kalabalık, en yakın zamanda sakin bir ortamda tekrar gelip, detaylarına bakmak isterim. Ali Koç'a ve yönetim kuruluna, emeği geçenlere, şehrimiz adına ilk basketbol müzesi için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Kulübümüze bütün branşlarda nice başarılar" açıklamasında bulundu.