Fenerbahçe Başkanı Ali Koç - Acun Ilıcalı ile buluştu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Londra'da buluştu. Ali Koç Almanya'dan yaptığı görüşmelerin ardından Londra'ya geçti.

Hafta içinde Hull City maçını tribünden izleyen Koç, Acun Ilıcalı ile lüks bir rezidansta buluştu. İkili Antalyaspor - Fenerbahçe maçını tableten izledi.

Ali Koç'un önümüzdeki sezon için Löw'le anlaştığı iddiasına rağmen İngiltere'ye geçmesi başka bir teknik direktör adayıyla mı görüşüyor sorularını akıllara getirdi.

Bilindiği üzere Acun Ilıcalı'nın almayı planladığı Hull City'nin bonservisi Fenerbahçe'de olan Allahyar ve Miha Zajc isimleriyle ilgilendiği iddia ediliyor.