Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan mali genel kurulda kulübün mali geleceğine ilişkin birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Mali durum nedeniyle küçülmeye gidileceği konuşulan basketbol şubesi hakkında konuşan Ali Koç, "30 milyon dolarlık basketbol takımımızın bütçesini küçültmeyeceğiz" dedi.

Basketbol takımının EuroLeague performansını değerlendiren Koç, "EuroLeague Final Four'una rekorlar kırarark gittik. Ama son 1.5 ayda kara bulutlar üzerimize çöktü" ifadelerini kullandı.

Takımın şampiyonluk yarışına ve Ergin Ataman'ın kendisi hakkındaki yorumlarına da değinen Ali Koç, "Önümüzdeki sezondan önce basketbol şampiyonluğunu bir almamız lazım. Bir de her şey bitti "azmettirici" diye o bize dil uzatıyor. Yarın inşallah maçı alır sonraki maçta kendi sahamızda işi bitiririz"