Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 8. teknik direktör ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe 'de 2. Vitor Pereira dönemi sona ererken, Portekizli Teknik Adam, sarı-lacivertlilerin başında çıktığı toplam 25 resmi maçta 7 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. İkinci kez sarı-lacivertlilerin başına geçen Portekizli Teknik Adam, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor 'a karşı alınan 2-1'lik yenilginin ardından gönderilmesi gündeme gelmiş, 10. haftada Alanyaspor ve 11. haftada Konyaspor karşısında alınan 2-1'lik yenilgilerin ardından Fenerbahçe taraftarı tarafından istifaya davet edilmişti. Fenerbahçe ile 25 resmi maça çıkan Pereira, 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Ali Koç, 8 teknik adam ile çalıştı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, göreve geldiği 2018 yılından bu yana 8 teknik adam ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerde Phillip Cocu 15, Erwin Koeman 9, Ersun Yanal 54, Zeki Murat Göle 2, Tahir Karapınar 9, Erol Bulut 34, Emre Belözoğlu 10 ve Vitor Pereira 25 müsabakada sahada yer alırken, bu isimlerin hepsiyle beklenen başarıya ulaşılamadı.

Gündemde Kenan Koçak var

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından Türkiye A Milli Takım Antrenörü Kenan Koçak'ın takımın başında yer alacağı konuşuluyor. Geçtiğimiz gün oynanan Beşiktaş derbisini de takip eden Koçak, locada Başkan Ali Koç ile bir süre sohbet etmiş ve bu durum takımın başına Kenan Koçak'ın geçeceği iddialarını güçlendirmişti.

İHA