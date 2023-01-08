Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 6-0 kazandık, şampiyon olamadık!

Sezon başında Jorge Jesus'a takımı emanet ederek şampiyonluğu ne kadar istediğini gösteren Fenerbahçe , Süper Lig'in 18. haftasında şoku yaşadı. Sezona harika başlayan Sarı-Lacivertliler hem rotasyonlu kadro kullanımı, hem aldığı sonuçlar hem de oynadığı oyunla kamuoyunun saygısını kazanmıştı. Son haftalarda düşüşe geçen Kanarya bu akşam ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaştığı derbiye de 1 puan geride çıkmıştı.

Şoku yaşadı, fark 4'e çıktı!

50 bin taraftarının desteğiyle yeniden zirveyi ele geçirmenin hesaplarını yapan Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın dominant futboluyla karşılaştı ve Sergio Oliveira, Kerem Aktüroğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle şoku yaşadı. Sarı-Kırmızılılar, Kadıköy'den 3-0'lık galibiyetle ayrıldı, en yakın rakibi olan Fenerbahçe'yle puan farkını da 4'e çıkarttı.





'3 puandan öteye bir şey değil'

Mücadelenin ardından Kanarya cephesi büyük üzüntü yaşadı. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç da basın açıklaması yaptı. Taraftardan özür dileyerek sözlerine başlayan Fenerbahçe'nin patronu, "Futbolun içinde bunlar var. Çok çok iyi başladık ama son 4 haftada düşüşe geçtik. Taraftarımızdan özür dileriz. 3 puandan öteye bir şey değil. Bu skora alışkın değiliz. Bizim Galatasaray'a en ağır mağlubiyetleri tattırdığımızda 4-0 ve 6-0 kazandığımız sezonlarda şampiyon olamıyorduk. O açıdan bakarsak taraftarımızdan özür dilerken, umutlarını kaybetmemelerini, birlik ve beraberlikten kopmamalarını hatırlatmak istiyorum" dedi.

'Hocama ve takımıma güveniyorum'

'Sevabıyla ve günahıyla her şeyden başkan sorumludur' diyerek sorumluluğu üzerine alan Koç, "Sezon sonuna daha çok var. İnşallah biz şampiyon olacağız. Böyle inişli çıkışlı durumlar olabilir. Tabii ki bize yakışan bir sonuç değil. İyi futbol oynamadık. Birkaç hafta önceye kadar Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük favorisi dedirten bu takımdı. Yeni bir sayfa açılacaktır. Eski günlerimize dönüp kaldığımız yerden devam edeceğiz. 4 puan fark nedir, daha 19 hafta var. Ben burada Galatasaray'a karşı ne zaferler gördüm de galibiyetler gelmedi. Göreceğiz. Köprünün altından çok sular akacak. Ben hocama, takımıma güveniyorum. Bir basiretsizlik vardı bizde" ifadelerini kullandı.

'Yazılan oyuncularla ilgilenmiyoruz'

Transfer haberleri hakkında da konuşan Ali Koç, "5 sezondur nasıl transfer yaptığımızı biliyorsunuz. Bir yoğurt yiyişimiz var. Yazılan oyuncuların çoğuyla ilgilenmiyoruz. Hiç yapmadık bugüne kadar, belki 1-2 tanedir. Transfer haberleriyle, performans düşüşünün paralellik arz ettiğini düşünmüyorum" yorumunu yaptı.



