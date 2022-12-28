Fenerbahçe , Süper Lig’in 16’ncı haftasında Hatayspor’u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik açıklamalarda bulundu. Bilecik, 4-0 kazanmalarına rağmen çok daha fazla gol atabileceklerini belirterek, “Çok keyifli bir gece geçirmenin mutluluğu içindeyiz. Takımımız mükemmel bir futbol oynadı. 4-0 yendik belki ama çok daha fazlasını hak eden bir istekle arzuyla maçı tamamlamış olduk. Hatayspor’a da bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyoruz. Bu doğrultuda büyük bir saygıyı hak eden başta Jesus hocamız olmak üzere futbolcularımıza, istisnasız desteklerini esirgemedikleri taraftarlarımıza teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz” diye konuştu.

“11 KİŞİ İLE MAÇI BİTİRMİŞ OLDUK”

Erol Bilecik, mücadeleyi 11 kişi bitirmeleri hakkında ise “11 kişi ile maçı bitirmiş olduk yani kırmızı kart görmedik. Buradan da bu takdiri ve yorumları ben yine kamuoyuna, spor otoritelerine gönderiyorum" şeklinde konuştu.





“BİRÇOK KONUDA KANAYAN YARALARA EL KOYMAKTAN, DOKUNMAKTAN ÇOK BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ”

İlk yarının bitimine 3 hafta kaldığını hatırlatan Erol Bilecik, “Bugün çok güzel hadiseler yaşadık. Anadolu’nun bence ileride genç yüzleri olacak, Türkiye’nin umudu olabilecek aşağı yukarı 300’e yakın genç kızımızın bütün okul eğitim yaşamını garantiye alabilecek bir şekilde onların eğitim hayatlarının karşılanmasını öncelikle futbol takımı arkasından basketbol takımı ve bunların toplamında da bu farkındalığı gören bu farkındalığa kendi açılarından sahip çıkan taraftarlarımız yapmış oldular. Yani Anadolu’da aşağı yukarı şu an 300’e yakın eğitim bursuna ihtiyacı olan ve bu konuda maddi desteğe ihtiyacı olan evladımız kendi eğitim hayatlarını garanti altına almış oldular. Her zaman söylediğimiz gibi Fenerbahçe Spor Kulübü olarak biz sadece spor kulübü değiliz, hiç bir zaman da olmayacağız. Aynı zamanda bütün sosyal olayları kucaklayan, Türkiye’de eksik gördüğümüz bu anlamda özellikle eğitim başta olmak üzere birçok konuda kanayan yaralara el koymaktan, dokunmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Genç evlatlarımızın yolları açık olsun. Türkiye’nin onlar gelecekte umudu olacaklar nihayetinde” dedi.

“İLK YARIDAKİ SON 3 MAÇTAN GALİP GELMEK İSTİYORUZ”

İlk yarıdaki son 3 maçtan da galip gelmek istediklerini kaydeden Erol Bilecik, “Emin adımlarla hikayenin sonunun güzel olması için elimizden geleni yapacağımız bir sezon olmasını diliyorum. Bu vesileyle de yakın günlerde Türk aleminin, toplumunun ve dünya insanlarının da yeni yıllarını kutluyorum. Yeni yıl umut, güzellikler demek. 2023 yılında sağlık, huzur, bol bereket içinde bütün insanlığın güzel günleri kucaklamasını diliyorum. Aynı zamanda Fenerbahçe camiamızın özellikle güzel günlere fevkalade yaklaştığını hissetmekten dolayı da ayrıca mutluluk duyuyorum. Futbolun yanı sıra bütün branşlarda bayraklarımızın dolandığı güzel neticelerle geçen bir sezon olmasını canı gönülden diliyorum” şeklinde konuştu.





“İNSANLARIN GİYSİLERİYLE ONLARI EŞLEŞTİREBİLECEK HERHANGİ BİR YAPININ İÇİNE DÜŞMEMEK GEREKİR”

Erol Bilecik, Trabzonspor maçında yaşanan olaylara ilişkin ise “Bizim için belki önemli bir hadise değildi ama önemli olan burada altını çizebileceğimiz tek bir konu var. İnsanların giysileriyle onları eşleştirebilecek herhangi bir yapının içine düşmemek gerekir diye düşünüyorum. Yani bir atkı takmışsanız bu atkının çıkarılması veya çıkarılmaması herhangi bir spor yöneticisine sorgulanması gereken bir yapı olmaması gerekir diye düşünüyorum. Buradan atkıyı çıkarmayanlara özellikle bütün dostlarıma selamlarımı gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

“HAK ETMEDİĞİMİZ ÇOK ANLAR OLUYOR”

Jesus’un Trabzonspor maçından sonra yaptığı “Futbolcuların üzerinde sarı-lacivert forma olduğu zaman kırmızı kartlar çok kolay çıkarılıyor” açıklamasını hatırlatan Erol Bilecik, “Bence her şeyin özeti buydu. Spor kamuoyuna bırakıyorum takdiri. Ama günün sonu itibarıyla yani formamızın rengi sarı-lacivert ise kırmızı kart görmemiz gereken, maçın neticesinde 10 kişi de kalması gereken bir takım olmaktan biz de yorulduk. Hak etmediğimiz çok anlar oluyor. En azından bunun eşit, adaletli yapı içerisinde gerçekleşmesini canı yürekten diliyorum” diye konuştu.





“GALATASARAY’I HAK ETTİĞİMİZE İNANDIĞIM GALİBİYETLE UĞURLAMIŞ OLACAĞIZ”

Yaklaşan Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Erol Bilecik, “Her zaman tabii derbiler adı ne olursa olsun büyük heyecana sahne oluyor. Bizim heyecanımız keyif içerisinde. Herhangi bir endişemiz yok. Galatasaray’ı burada çok büyük bir memnuniyetle misafir edeceğiz ve hak ettiğimize inandığım galibiyetle de uğurlamış oluruz diye düşünüyorum” dedi.

DHA