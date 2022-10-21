Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig ’in 11'inci haftasında yarın saat 20.00’da Medipol Başakşehir ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.