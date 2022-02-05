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Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR hakemi Volkan Bayarslan oldu

Süper Lig 'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maçın VAR hakemi Volkan Bayarslan oldu.

05 Şubat 2022, Cumartesi 11:02 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR hakemi Volkan Bayarslan oldu

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 24. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak. İsmail Kartal'la çıktığı 3 maçtan 2 beraberlik, 1 galibiyet çıkaran Fenerbahçe, haftaya 37 puanla 5. sırada girdi. Kanarya'da hedef, 3 puanı kapıp üst sıralara tırmanmak. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise 34 puanla 8. basamakta. 4 maçtır kazanamayan, 2 maçtır kaybeden Turuncu Lacivertliler, zorlu deplasmanda kazanıp kötü gidişata nokta koymak istiyor.

VAR hakemi belli oldu

Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maçın VAR hakemi Volkan Bayarslan oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.


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