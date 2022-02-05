Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR hakemi Volkan Bayarslan oldu

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 24. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak. İsmail Kartal'la çıktığı 3 maçtan 2 beraberlik, 1 galibiyet çıkaran Fenerbahçe, haftaya 37 puanla 5. sırada girdi. Kanarya'da hedef, 3 puanı kapıp üst sıralara tırmanmak. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise 34 puanla 8. basamakta. 4 maçtır kazanamayan, 2 maçtır kaybeden Turuncu Lacivertliler, zorlu deplasmanda kazanıp kötü gidişata nokta koymak istiyor.

VAR hakemi belli oldu

Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maçın VAR hakemi Volkan Bayarslan oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.







