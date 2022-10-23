Fenerbahçe - Başakşehir maçında müthiş atmosfer

Fenerbahçe , zirve yarışında kritik Başakşehir engelini Diego Rossi'nin golüyle aşmayı başardı. Maç boyunca takımlarına destek veren Fenerbahçe taraftarları, son bölümde gelen gol ile büyük coşku yaşadı.

Kaptan Altay'a destek

Sarı-Lacivertli futbolseverler, son dönemde performansı sebebiyle eleştiri oklarını üzerine çeken Altay Bayındır'a destek oldular. Geçtiğimiz haftaki Ankaragücü maçı sonrasında Jorge Jesus'un tecrübeli kaleci için istediği destek sözünü yerine getiren tribünler, kaptanlarına sevgi gösterisinde bulundu. İyi bir maç çıkaran Altay, 90+3'te Aleksic'in şutunda kritik bir kurtarışa imzasını attı.

Ekrem çok mutlu oldu

Mücadele öncesi futbolcular seremoniye çocuklarla çıktı. Tablet ile online olarak seremoniye katılan minik futbolsever ise 7 yaşındaki Ekrem Deniz Özcan oldu. Lösemi tedavisi gören Ekrem, Lincoln'ün elindeki tabletle Kadıköy'deki heyecanın bir parçası olarak unutulmaz bir anı yaşadı. FANATİK Gazetesi olarak, Ekrem'in en yakın zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

Çok özel misafirler

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın çok özel misafirleri vardı. Bartın’da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen maden kazasında yaralanan ve İstanbul’da tedavisi devam eden madencilerimizin çocukları, Fenerbahçe tarafından yönetim locasında misafir edildi. Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile yönetici Ruşen Çetin, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem’in refakat ettiği misafirlerle yakından ilgilendiler.

Kadıköy'de müthiş atmosfer

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon tüm iç saha maçlarında olduğu gibi takımlarını Başakşehir karşısında da yalnız bırakmadı. 42 bin 43 futbolsever, kendilerine ayrılan bölümlerin tamamını doldurdu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, 12 Adam görevini zorlu mücadelenin her anında başarıyla yerine getirdi. Konuk tribünde de 200 dolayında Başakşehirli taraftar vardı.