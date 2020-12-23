Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaştı. Sarı-Lacivertliler rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti. Konuk ekipte Brezilyalı sağ bek Rafael 71, milli orta saha İrfan Can Kahveci 74'te kırmızı kart gördü. Tecrübeli teknik direktör Okan Buruk da Rafael'in oyun dışı kalması üzerine, itirazları sonrası önce sarı, ardından ise kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.



