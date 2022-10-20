Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig ’in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’da Medipol Başakşehir ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.

Joshua King bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürürken; Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı.

Sarı lacivertliler, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.