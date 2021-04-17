Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, çabukluk çalışmalarının ardından pas organizasyonları üzerinde durdu.
Oyuncular, çift kale maçın devamında gerçekleştirdikleri taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.
Sarı-lacivertli ekip, çalışmanın ardından kampa girdi.