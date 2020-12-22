Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 17.00'de ısınma hareketleriyle başladı. 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Jose Sosa takımla birlikte çalıştı. Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos sahada özel program dahilinde bireysel çalışırken, Tolga Ciğerci’nin tedavisine devam edildi. Covid-19 testi pozitif çıkan Ozan Tufan ise antrenmanda yer almadı.

Sarı lacivertli ekip, yarın saat 19.00’da Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girdi.