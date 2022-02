Spor Toto Süper Lig ’in 24. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe ’yi 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, ''Bu maçı kazanmayı hak ettik. Takıma her zaman güvenimiz çok yüksek. Bu maçı kazanıp, bu adımı attığımız için çok sevindik'' dedi ve ekledi:

“Mücadeleli, hızlı bir maç oldu. Fenerbahçe kalite olarak çok kuvvetli bir takım. Biz kendi takımımızla çalıştık ve çok sevindik. Fenerbahçe’yi yendik diye değil, yeni yıla çok hedefli başladık, son 2 maçı kazanamadık. Bu maç bizim için çok değerliydi. O adımı gelecek haftalarda atmak istedik. Her zaman galibiyet için oynuyoruz. Kendi oynadığımız pas oyun sistemini her zaman oynuyoruz. Takımımı tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli bir galibiyet.''

''Biz hocamızla beraber oyun sistemi kurmak istiyoruz. Felsefemiz pas oyunu. Pas oyununu tek topla değil, savunmamızda var. Bu takımın oturması için bir zaman var. Bizim hedefimiz her zaman kazanmak. Bunu oyunda gösterdik. Takımımız her zaman isteklerimizi sahada gösteriyor. Aleksic 13 km koşmuş. Çok çalışıyoruz bunlara. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Takıma her zaman güvenimiz çok yüksek. Bu maçı kazanıp, bu adımı attığımız için çok sevindik“ (İHA)