Fenerbahçe , Süper Lig 'in 24. hafta maçında Başakşehir'e 1-0 yenildi. Konuk ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından sürpriz bir paylaşım yaptı. Uzun yıllar Sarı-Lacivertli formayı başarıyla giyen, kaptanlık yapan, geçtiğimiz sezon ise önce sportif direktör, ardından teknik adam olarak görev yapan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe-Başakşehir maçında taraftarlardan olumlu destek almıştı. Başakşehir'in genç teknik direktörü, maçtan önce yaptığı açıklamada, "Ben Fenerbahçeliyim ama Başakşehir için elimden geleni yapacağım" demişti.

Dünkü maçta çekilen ve Fenerbahçe taraftarına el salladığı anın fotoğrafını paylaşan Emre Belözoğlu, bir anlamda Sarı-Lacivertli taraftarlara ilgi ve destekleri için teşekkür etmiş oldu. Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından geçtiğimiz sezonun son bölümünde Fenerbahçe'de teknik adam olarak görev yapan Belözoğlu, genel olarak başarılı bir performans ortaya koymasına karşın, iç sahadaki Sivasspor maçındaki yenilginin ardından şampiyonluğun kaçmasıyla sezonu 3. sırada tamamlamıştı.