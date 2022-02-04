Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Fenerbahçe son lig maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak 1 puanı kurtardı. Beklendiği gibi İsmail Kartal oyun planında oldukça temkinliydi ve takımı pozisyon yaratmak için ağırlıklı olarak hızlı ataklarla pozisyona girmeye çalıştı. Bu oyun anlayışı Sivasspor deplasmanında kabul edilebilir ancak iç sahada Fenerbahçe taraftarları takımından daha hücum odaklı, dinamik, baskın bir futbol tarzı talep edecektir. Takımdaki eksik sayısının fazla olması İsmail hocanın elini zayıflatırken beraberlik odaklı sahaya çıkmasını bekleyebiliriz.

Başakşehir'deki mini kriz, iç sahada Göztepe'ye 2-1'lik şok bir mağlubiyetle devam etti. Üç puanı da almak için yeterince fırsat yarattılar, ancak son vuruşlardaki yetersizlik ve Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın performansı birleşince kazanamama serileri dört maça çıktı. Başakşehir Visca'sız sahaya çıkacak olsa da Ponck'un Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmesi savunma hattını güçlendirecek. Burada geçen haftadan daha iyi bir Başakşehir performansı bekleyebiliriz.

Maç öncesi en dikkat çeken istatistik, karşılaşma bu sezon kalesine en az isabetli şut gelen iki takımın mücadelesine sahne olacak. Fenerbahçe (78), Başakşehir (80).

İsmail Kartal kompakt, sağlam Fenerbahçe yaratmaya çalışsa da rakipleri karşısında işleri biraz zor görünüyor. Mücadelenin berabere bitme ihtimali oldukça yüksek.