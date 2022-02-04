Fenerbahçe , Süper Lig 'in 24. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak. İsmail Kartal'la çıktığı 3 maçtan 2 beraberlik, 1 galibiyet çıkaran Fenerbahçe, haftaya 37 puanla 5. sırada girdi. Kanarya'da hedef, 3 puanı kapıp üst sıralara tırmanmak. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise 34 puanla 8. basamakta. 4 maçtır kazanamayan, 2 maçtır kaybeden Turuncu Lacivertliler, zorlu deplasmanda kazanıp kötü gidişata nokta koymak istiyor.

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Youssouf, Duarte, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay, Chadli, Okaka

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İsmail Kartal: Artık kazanma zamanı

İsmail Kartal, dünkü son antrenmanın ardından öğrencilerine konuşma yaptı. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen başarılı çalıştırıcı, “Başakşehir karşısında galibiyetten başka bir şey düşünemeyiz. En büyük gücümüz, bizi yalnız bırakmayacaklarına inandığım taraftarımız olacak. Bundan sonra nasıl bir takım izleteceğimizi, Başakşehir maçıyla birlikte herkese gösterelim ve galibiyet serisi başlatalım” dedi.

Fenerbahçe’de 4 eksik

Sarı-Lacivertliler, Başakşehir mücadelesine 4 önemli isimden yoksun çıkacak. Serdar Aziz, cezası nedeniyle bu akşamki maçta oynayamayacak. Sakatlıkları bulunan Filip Novak ve Luiz Gustavo ile henüz iyileşme sürecinde olan Mesut Özil, Başakşehir karşısında görev yapamayacak. Takımla çalışmalara başlayan Altay Bayındır’ın durumuna teknik heyet karar verecek. Ancak genç kalecinin riske edilmesi beklenmiyor.

3 yıldızda sarı alarm

Fenerbahçe’de önemli isimlerin ceza sınırında olması, teknik patron İsmail Kartal’ı düşündürüyor. Sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak olan Luiz Gustavo ve Novak bu oyuncular arasında. Asıl tehlike ise Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu’nda. Bu akşam Başakşehir karşısına ilk 11’de çıkmaları beklenen bu futbolcular sarı kart görmeleri halinde Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

Mahmut Tekdemir sakat, 5 isim sınırda

Ligde son 4 maçını kazanamayan Başakşehir, kötü gidişe Fenerbahçe karşısında son vermek istiyor. Konuk takımda sakatlığı bulunan kaptan Mahmut Tekdemir, bu zorlu mücadelede oynayamayacak. Ceza sınırında bulunan Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka, Fredrik Gulbrandsen, Tolga Ciğerci ve Duarte kart görmeleri halinde Gaziantepspor maçında görev yapamayacaklar.