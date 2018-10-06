Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı yenerek moral bulan Fenerbahçe'de haraketli günler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim bu kritik maç öncesinde kaptan Volkan Demirel, Aatif ve Nabir Dirar'ı kadro dışı bıraktı. Cocu ve öğrencileri Abdullah Avcı yönetiminde 2 haftadır kazanamayan Başakşehir'i yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. 2 haftadır kazanamayan Başakşehir ise kötü gidişi Fenerbahçe karşısında sonlandırmak istiyor.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

7 Ekim Pazar günü Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 18.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde son olarak Çaykur Rizespor’a 3-0 yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Spartak Trnava’yı mağlup ederek moral bulmuştu. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 14. sırada giriyor. Bu sezon henüz üst üste 2 maç kazanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir’i yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir’in ise karşılaşma öncesinde 14 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe’de Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde Tolga Ciğerci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde süresiz kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar da önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe’ye konuk oluyor

Sezonun ilk haftasında Trabzonspor’u mağlup eden turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Kasımpaşa’ya yenildi. İstanbul ekibi, sırasıyla Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldıktan sonra ise Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı. İlk 7 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Fenerbahçe ise 7 puana sahip. Medipol Başakşehir’de sakatlıkları geçen kaptan Emre Belözoğlu, Stefano Napoleoni ve Eljero Elia’nın maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile tedavisine devam edilen Alparslan Erdem ise Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, evinde Medipol Başakşehir’e üstün

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Medipol Başakşehir’i ağırlayacak Fenerbahçe, rakibine evinde ciddi bir üstünlük kurdu. Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile Kadıköy’de yaptığı 10 maçın 8’ini kaybetti. Taraflar arasında Kadıköy’deki ilk maç berabere biterken, daha sonraki 8 müsabakayı Fenerbahçe kazandı. İki ekip arasında geçen sezon Kadıköy’de oynanan maçı 3-2 kazanan Medipol Başakşehir, rakibi karşısında dış sahadaki ilk galibiyetine imza attı. Ülker Stadı’nda oynanan maçlarda Fenerbahçe 19, Medipol Başakşehir ise 8 gol kaydetti.

- Ligde 21. randevu

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de yarın 21. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 20 maçta Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 28 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi. Geçen sezonun 4. haftasında Kadıköy’de Medipol Başakşehir sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılırken, ikinci yarıda 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

- Maçlar

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir takımları arasında Süper Lig’de yapılan maçların sonuçları şöyle:

Sezon Maç Sonuç

--------------- ------------------------------------------------------------- -------

2007-2008 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-2

2008-2009 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0

2009-2010 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-1

2010-2011 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 0-1

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0

2011-2012 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 4-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 3-2

2012-2013 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0

2014-2015 Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir 2-0

İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe 2-2

2015-2016 Fenerbahçe- Medipol Başakşehir 1-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-1

2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 1-0

2017-2018 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 2-3

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 0-2