Fenerbahçe - Başakşehir maçı iddaa oranları

Geçen hafta Ankara'dan 3-0'lık Ankaragücü galibiyetiyle dönen Fenerbahçe 'de Willian Arao, Miha Zajc ve Emre Mor iyileşti. Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın ise tedavileri devam ediyor... Sarı-lacivertli ekip Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçını 13 puanla (4G 1B) geçti ve Başakşehir'le zirveyi yakından ilgilendiren bir mücadeleye çıkacak. TD Jorge Jesus'un her zamanki gibi hangi isimlere ilk 11'de şans vereceği ve 3'lü mü yoksa 4'lü savunmayla mı başlayacağı belirsiz... Stoperde Serdar Aziz ve Attila Szalai, orta alanda Miguel Crespo ile İsmail Yüksek, hücumda İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia formaya yakın isimler. Ferdi Kadıoğlu'nu da bu isimlerin arasına ekleyebiliriz. Eğer 3'lü savunma ile çıkılacaksa Serdar ve Szalai'ye Gustavo Henrique eklenecektir. Yükselen formuyla Michy Batshuayi de Joao Pedro'nun bir adım önünde gibi duruyor...

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Sezonun ilk 6 maçını gol yemeden ve 14 puanla (4G 2B) geçen Başkeşehir ise, Ankaragücü deplasmanında gol yemesine rağmen kazanmıştı ancak sonrasında evinde Sivasspor 'a kaybetti. Ufak bir duraklama sonrası, geçtiğimiz hafta İstanbulspor'u Youssouf Ndayishimiye'nin golleriyle 2-0 yendiler fakat bu kez de Burundili savunma oyuncusu maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ndayishimiye'nin yerine, Leo Duarte'nin yanında büyük ihtimalle Alexandru Epureanu izleyeceğiz. Yeni transfer Ahmed Touba sakatlığı nedeniyle geçen haftayı pas geçmişti, Touba yerine Epureanu ilk 11 çıkmaya daha yakın... Geçen haftayı pas geçen bir diğer isim, Mounir Chouiar son 2 gün takımla beraber antrenmana çıktı ama durumu net değil; Chouiar için maç saatini bekleyeceğiz. Kanatlarda Deniz Türüç ve Serdar Gürler izleyeceğiz. TD Emre Belözoğlu da Jesus gibi geniş bir oyuncu grubuyla oynamayı seviyor. Sağ bekte Junior Caiçara veya Ömer Ali Şahiner, sol bekte Hasan Ali Kaldırım veya Lucas Lima arasındaki tercihler de maç saati verilecek. Hatta hücum merkezinde; Stefano Okaka mı yoksa Bertrand Traore mi oynayacak? Bunun cevabı bile şu an için belirsizliğini koruyor...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe iç sahada oynadığı son 7 resmi maçı kazandı; bu 7 maçın 4'ü "İY 1.5 ÜST" bitti.

- Başakşehir bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçın hiçbirini kaybetmedi. (6 galibiyet - 2 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %53'lük kesim Kadıköy'de zirveyi yakından ilgilendiren bu kritik maçta sarı-lacivertlileri 3 puana yakın görmüş... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CENGİZ İZMİTLİ’NİN TERCİHİ

Fenerbahçe'de Arao, Zajc ve Emre Mor iyileşti; Başakşehir'de Ndayishimiye cezalı, Touba ve Chouiar maç saati netleşecek... Jorge Jesus ve Emre Belözoğlu'nun sezonun geride kalan kısmındaki oyuncu tercihlerine baktığımda, Süper Lig'de haftanın maçında, maç öncesi ilk 11'leri tahmin etmenin oldukça güç olduğunu fark ettim... Jesus'un 3'lü mü, yoksa 4'lü savunma ile çıkacağını kestirmek zor. Belözoğlu'nun hücumda ve hatta sağ/sol bek bölgesinde hep 2-3 alternatif var... Kesin olan şey ise, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de maçlara iştahlı başlaması. İç sahada 7 maçtır fireleri yok fakat Fatih Karagümrük maçı bize, eğer rakip de sinerek oynamazsa şipşak gol bulabiliyor. Bu nedenle; sarı-lacivertli ekip ilk yarıyı önde bitirir mi bilmem ancak ilk yarıda büyük baskı kurup (kurmak isteyip) mutlaka gol bulacaktır.