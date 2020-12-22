Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı üç maçı kaybeden Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe Medipol Başakşehir ile kritik bir maça çıkıyor. Sarı-Lacivertli takım güçlü rakibini yenerek kötü gidişten kurtulmak ve zirve yarışından kopmamak istiyor. Son dört maçında kazanamayan Başakşehir ise deplasmanda kazanarak galibiyet özlemini sonlandırma peşinde.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

23 Aralık Çarşamba günü Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak zorlu müsabakayı, Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Süper Lig'e yaptığı etkili başlangıçla adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşadı.

Erol Bulut'un öğrencileri, ilk 7 hafta mağlubiyet almazken, son 6 maçında 4 kez yenildi. Ligde ilk kez üst üste 2 maçından puan çıkaramayan Fenerbahçe, haftaya 23 puan ve averajla 3. sırada giriyor.

Geçtiğimiz yılı lig şampiyonu olarak tamamlayan ve ülkemizi ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan İstanbul Başakşehir'de, konsantrasyon tamamen lige döndü.13. haftayı bay geçen son şampiyon, zorlu Kadıköy deplasmanından iyi bir sonuçla dönerek 14. sıradan üstlere tırmanmayı hedefliyor.

Kadıköy'de kazanamıyor

Fenerbahçe, ligde bu sezon kendi sahasında maç kazanmakta zorluk çekiyor. Sarı-lacivertliler, tarihte ilk kez ligde üst üste 3 maçta sahasından puansız ayrıldı.

Erol Bulut'un öğrencileri, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak hem kötü gidişe dur demek hem de sahasında yeniden galibiyet yaşamak istiyor.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 7 futbolcusundan yararlanamayacak. Sezon başında kurduğu alternatifli kadro sebebiyle övgüler alan ancak sakatlık ve hastalıklar sebebiyle oyunculardan istediği derecede faydalanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir sınavına da önemli eksiklerle çıkacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Tolga Ciğerci ile sarı kart cezalısı Dimitris Pelkas, Medipol Başakşehir karşısında yer almayacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan sarı-kart ceza sınırında bulunuyor. Ozan, kart görmesi halinde bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

Visca ve Epureanu iyileşti

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları geçen Edin Visca ve Alexandru Epureanu, teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi halinde bu mücadelede takımdaki yerlerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve izolasyon sürecinde olan bir futbolcu da görev alamayacak.

Öte yandan, sakatlığı süren Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Martin Skrtel ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor. Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 15. haftada sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.