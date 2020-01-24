Süper Lig’de son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, 19. haftada Medipol Başakşehir’le karşılaşacak. Haftanın en önemli Fenerbahçe rakibi karşısında kazanmak istiyor. Başakşehir ise deplasmanda galibiyet arayacak. Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK’yi deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Fenerbahçe, haftaya 34 puanla 4. sırada girdi. İkinci sıradaki rakibinin 2, lider Demir Grup Sivasspor’un ise 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında da serisini devam ettirmeye çalışacak. Bu sezon ligde Kadıköy’de çıktığı 8 maçın 6’sını kazanan sarı-lacivertliler, Trabzonspor’la berabere kalıp Antalyaspor’a kaybetti. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe’de tek eksik Hasan Ali Kaldırım

Fenerbahçe’de Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi tek futbolcu dışında eksik bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım, bu maçta da forma giyemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe’de iki futbolcu, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Medipol Başakşehir karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe muhtemel 11

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın, Medipol Başakşehir karşısında şu 11’i sahaya sürmesi bekleniyor:

Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muric.

Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe karşısında

Ligde oynadığı son üç maçı kazanan turuncu-lacivertli takım, son 16 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 36 puanla ikinci sırada girdi. Medipol Başakşehir gibi son 3 maçını kazanan Fenerbahçe ise rakibinin iki puan gerisinde yer alıyor.

Demba Ba ve Berkay Özcan yok

Turuncu-lacivertli ekipte bu zorlu karşılaşma öncesinde iki eksik bulunuyor. Kart cezalısı Demba Ba ve sakatlığı süren Berkay Özcan, Fenerbahçe deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak. Berkay, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor ile oynanan maçta aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşmuş ve ameliyat edilmişti.