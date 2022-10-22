Bir tarafta Jorge Jesus’la müthiş bir çıkış yakalayan ve hem Avrupa Ligi’nde liderlik koltuğunda oturan hem de Süper Lig ’de lider Adana Demirspor’u maç eksiğiyle 1 puan geriden takip eden Fenerbahçe ... Diğer tarafta Emre Belözoğlu ile yenilmez bir makineye dönüşen, Konferans Ligi’nde grup liderliğine yükselen, ligde de tıpkı Fenerbahçe gibi maç eksiğiyle 1 puan geriden zirveyi kovalayan Başakşehir...

Yükselişteki iki takımın kapışması, aynı zamanda iki başarılı hocanın taktik savaşına sahne olacak. Sadece Fenerbahçe ve Başakşehir cepheleri değil, hedefi zirve olan herkesin gözü bu maçın üzerinde. Portekizli teknik adam, perşembe günkü Rennes sınavını düşünerek Samuel’i dinlendirmeyi planlıyor. Fener’i her detayıyla ezberleyen Emre Belözoğlu, topa sahip olup, hızlı kanatları harekete geçirecek.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadı'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadelenin canlı skor anlatımı ve detaylar fanatik.com.tr'de...









Fenerbahçe - Başakşehir 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, İsmail, Ferdi, Lincoln, İrfan Can, Crespo, Valencia, Batshuayi

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Traore, Okaka

Fenerbahçe'de 3 eksik!

Tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında 29. randevu

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana oynanan 28 maçta sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 11 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 32 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe evinde üstün

Sarı-lacivertlilerin, rakibiyle sahasında yaptığı maçlarda bariz üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de karşı karşıya geldiği 14 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda yapılan 3 lig maçından ikisi berabere, birisi de sarı-lacivertlilerin mağlubiyetiyle sonuçlandı. Ülker Stadı'nda yapılan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Medipol Başakşehir ise 10 gol kaydetti.

Ndayishimiye cezalı

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç gününde netlik kazanacak.