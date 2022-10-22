Fenerbahçe - Başakşehir maçı (CANLI)

Bir tarafta Jorge Jesus’la müthiş bir çıkış yakalayan ve hem Avrupa Ligi’nde liderlik koltuğunda oturan hem de Süper Lig ’de lider Adana Demirspor’u maç eksiğiyle 1 puan geriden takip eden Fenerbahçe ... Diğer tarafta Emre Belözoğlu ile yenilmez bir makineye dönüşen, Konferans Ligi’nde grup liderliğine yükselen, ligde de tıpkı Fenerbahçe gibi maç eksiğiyle 1 puan geriden zirveyi kovalayan Başakşehir...

Yükselişteki iki takımın kapışması, aynı zamanda iki başarılı hocanın taktik savaşına sahne oluyor. Sadece Fenerbahçe ve Başakşehir cepheleri değil, hedefi zirve olan herkesin gözü bu maçın üzerinde.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Haftanın maçında Zorbay Küçük ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

19' Biglia orta alanda topu kaptı, sağ kanattan rakip kaleye doğru hareketlenen Bertrand Traore'yi gördü, yıldız oyuncu ceza alanına girip, Szalai'den sıyrıldı, uzak köşeye doğru vurdu ancak aut.

31' İrfan Can Kahveci uzaklardan sert vurdu, Volkan Babacan kornere çeldi.

32' Sol kanattan Ferdi içeri ortaladı, Batshuayi kafayı vurdu, Volkan yine başarılı.

37' İrfan orta alanda ikili mücadeleyi kazandı, sol kanattaki boş alana gönderdi, Lincoln arka direğe ortaladı, Valencia kafayı vurdu, Biglia'ya çarpan top kornere gitti.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI!

42' Crespo serbest vuruşu arka direğe kesti, Gustavo kafayla indirdi, kale dibinden Serdar Aziz zor da olsa topa dokundu, top az farkla dışarda.

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadı'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadelenin canlı skor anlatımı ve detaylar fanatik.com.tr'de...









Fenerbahçe - Başakşehir 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, İsmail, Ferdi, Lincoln, İrfan Can, Crespo, Valencia, Batshuayi

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Traore, Okaka

Fenerbahçe'de 3 eksik!

Tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında 29. randevu

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana oynanan 28 maçta sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 11 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 32 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe evinde üstün

Sarı-lacivertlilerin, rakibiyle sahasında yaptığı maçlarda bariz üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de karşı karşıya geldiği 14 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda yapılan 3 lig maçından ikisi berabere, birisi de sarı-lacivertlilerin mağlubiyetiyle sonuçlandı. Ülker Stadı'nda yapılan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Medipol Başakşehir ise 10 gol kaydetti.

Ndayishimiye cezalı

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç gününde netlik kazanacak.