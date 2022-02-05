Fenerbahçe - Başakşehir maçı (CANLI)

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 24. haftasında Başakşehir'i ağırlıyor. İsmail Kartal'la çıktığı 3 maçtan 2 beraberlik, 1 galibiyet çıkaran Fenerbahçe, haftaya 37 puanla 5. sırada girdi. Kanarya'da hedef, 3 puanı kapıp üst sıralara tırmanmak. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise 34 puanla 8. basamakta. 4 maçtır kazanamayan, 2 maçtır kaybeden Turuncu Lacivertliler, zorlu deplasmanda kazanıp kötü gidişata nokta koymak istiyor.

Maçtan önemli dakikalar

Fenerbahçe-Başakşehir maç ı başladı.

9. dakikada ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan kaleci ile karşı karşıya kaldı ve vurmak istedi ancak savunma topu kornere çeldi.

18. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Danijel Aleksic vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

24. dakikada Fenerbahçe'de sarı kart gören Crespo, haftaya oynanacak Giresunspor maçında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmada ilk 25 dakika geride kalırken iki takımda isabetli şut çekemedi.

27. dakikada bu kez Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanattan topu alan İrfan Can hemen yanında hareketlenen Pelkas'ı düşündü, Pelkas çaprazdan içeriye girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Volkan gole izin vermedi.

32. dakikada Tolga Ciğerci'nin uzaktan şutu Crespo'ya da çarparak direkten kornere çıktı.

40. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşunu Berkay ceza sahasına ortaladı, iyi yükselen Okaka kafayı vurdu ancak yandan auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe - Başakşehir ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Youssouf, Duarte, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay, Chadli, Okaka

Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.