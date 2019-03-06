Fenerbahçe, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir deplasmanında boy gösterecek olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

06 Mart 2019, Çarşamba 14:47
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Fenerbahçe, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Rizespor galibiyetiyle moral kazanan Fenerbahçe, ligin 25. haftasında lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Bu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde salonda egzersiz çalışmaları yapan oyuncular ikinci bölümde ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından iki gruba ayrıldı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla noktalandı. 

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