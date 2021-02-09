Fenerbahçe Başakşehir maçı ile Galatasaray derbisindeki yenilginin yaralarını sarmayı amaçlıyor. Başakşehir ise ligde hedefsiz kalmanın ardından kupada ilerlemeyi planlıyor. Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sakat, Dimitris Pelkas ve Marcel Tisserand ise hazır değil. İrfan Can Kahveci ve Diego Perotti de rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki hafta sonu Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin küçük bir rotasyona gitmesi muhtemel. Savunmanın sağında Gökhan Gönül, solunda Filip Novak'ın oynaması muhtemel. Stoperde ise Mauricio Lemos tercihi yapılabilir. En çok merak edilen konu ise Mesut Özil. Yıldız futbolcunun 11'de oynaması çok olası.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE

Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat 20.45'te ATV'den canlı olarak, şifresiz ekranlara gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'ten itibaren fanatik.com.tr'de Fenerbahçe - Başakşehir canlı izle linki ile takip edilebilecek

Fenerbahçe - Başakşehir muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Lemos, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia, Thiam

Başakşehir: Mert, Muhammed, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Youssouf, Gulbrandsen, Giuliano, Fernandes, Crivelli

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI İDDAA ORANLARI! OYNAMAK İÇİN GÖRSELİ TIKLAYIN

Okan Buruk'la yollarını ayırıp takımın başına Aykut Kocaman'ı getiren Başakşehir'de ise hem tabelada yazan sonuçlar düzelmedi hem de ciddi bir eksik listesi mevcut! Son antrenmana katılmayan Edin Vişça, Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci ve Nacer Chadli, kupa çeyrek final maçında Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Hasan Ali Kaldırım'ın son durumlarına da maçtan önce yapılacak kontroller sonrasında karar verilecek. Bu kadar eksiğe rağmen kalede Mert Günok, savunmada Alexandru Epureanu, orta alanda Youssouf Ndayishimiye, kanatlarda Junior Fernandes ve Fredrik Gulbrandsen, en ileride Demba Ba ile yine de güçlü bir kadroya sahipler. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Deniz Türüç ve Giuliano da cabası...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe, Kadıköy'de üst üste 7 resmi maçta galibiyet aldıktan sonra Galatasaray'a kaybetti!

- Okan Buruk ile çıktığı son 8 resmi maçın 7'sinde gol atan Başakşehir, Aykut Kocaman'la 2'de 0 çekti!

- İki takım arasında oynanan son 6 maçın 4'ü Fenerbahçe kazandı! (1 beraberlik - 1 Başakşehir galibiyeti)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Türkiye Kupası karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %65'lik kesim derbi maçta Galatasaray'a kaybetse de kupadaki çeyrek final kapışmasında, Başakşehir karşısında sarı-lacivertli ekibe güveniyor... %4'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.