İddaa programında Türkiye Süper Lig’de haftanın en önemli maçında son dönemde iyi form yakalayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası’na şok bir şekilde veda eden Başakşehir ile karşılaşırken Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik kaybeden tüm kuponlarınızda %3’e varan iade, sadece Misli.com’da!

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Hafta içinde taraftarlarının beklediği gibi Kayserispor’u devirerek kupada çeyrek finaliste yükselen Fenerbahçe, ligde de sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı. Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Sarı Lacivertliler, son dönemde savunma anlamında iyi bir tablo çiziyor. Öyle ki son 6 resmi maçın 4’ünde gol yemediler. Ev sahibinde Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali’nin sakatlığı sürüyor. Falatte’nin lisansı henüz alınmadı.

Hafta içinde 1-1’in rövanşında deplasmanda Kırklarelispor’a konuk olan Başakşehir, ev sahibinin müthiş savnuma azmini geçemedi ve sürpriz bir şekilde kupada erken veda etti. Süper Lig’deki harik performansını sürdüren antrenör Okan Buruk’un ekibi, Yeni Malatyaspor’u farklı geçti ve ligde 16 maçtır kaybetmeyen bir ekip olarak Kadıköy’e geliyorlar. Konuk ekipte cezalı olan Demba Ba ve hafta içinde burnu kırılan Berkay Özcan görev yapamayacaklar.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasında Kadıköy’de oynanan son 10 lig maçının 8’ini Fenerbahçe kazandı.

• Başakşehir, son 11 lig maçının 10’unda ilk yarılarda gol yemedi.

• Fenerbahçe’nin bu sezon evinde oynadığı 8 lig maçının 7’sinde ilk yarılarda en az 2 gol atıldı.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği Fenerbahçe’nin galibiyeti yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %42’si ev sahibinin galibiyetine kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun karşılıklı gol var/yok. Misli.com üyelerinin yaklaşık %12’si maçta her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN NE ÖNERİYOR?

Süper Lig’de herkesin gözü hiç kuşkusuz haftanın maçında olacak... Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Gaziantep’ten 2-0’lık galibiyetle dönse de 90 dakika genelinde ev sahibi ekibin gol bulamaması mucize gibiydi. Fenerbahçe kupada da turu kaptığından moralli. Ayrıca Muriqi de cezasını tamamladı ve sahada olacak. Başakşehir ligin en etkili hücum eden ekiplerinin başında tartışmasız. Özellikle kanatları bir hayli etkili kullanıyorlar. Ligde uzun zamandır mağlubiyet yüzü görmeyen Başakşehir’de hafta arasında kupa şoku yaşandı. Demba Ba dışında kritik eksik yok. Zorlu maçta iki ekibin de fileleri havalandırmasını bekliyorum.



