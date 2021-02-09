Fenerbahçe - Başakşehir canlı

Süper Lig'de derbi mücadelesinde Galatasaray'a 1-0 yenilen Fenerbahçe Başakşehir'i Türkiye Kupası'nda yenerek moral bulmak istiyor. Sarı-Lacivertli takım Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Erol Bulut'un öğrencileri rakibini yenerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Yeni teknik direktörü Aykut Kocaman ile henüz galibiyet alamayan Başakşehir ise deplasmanda galibiyet arayacak.





Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri...

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Lemos, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Cisse.

Başakşehir: Volkan, Uğur, Ponk, Epureanu, Cemali, Azubuike, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Berkay, Junior Fernandes, Demba Ba.











