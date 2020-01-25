Fenerbahçe - Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'in 19.haftasının en önemli maçında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Başakşehir'de sarı kart cezalısı Demba Ba kadroda yok. Fenerbahçe'de ise Emre Belözoğlu yedek kulübesinde maça başladı.

İşte Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Luiz Gustavo, Garry Rodrigues, Tolga, Kruse, Vedat Muriç

İşte Başakşehir'in 11'i: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureaunu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, İrfan Can, Elia, Crivelli

Dev karşılaşma başladı.

2.dakikada sol kanattan kullanan köşe vuruşunda Serdar Aziz kafayı vurdu top kalecide kaldı

7.dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Vedat Muriç ortaladı uygun durumda Max Kruse kafayı vurdu ama top yandan auta çıktı.

9.dakikada Fenerbahçe yine etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Garry Rodrigues sol ayağına alıp yerden vurdu şutu az farkla dışarı çıktı.

20.dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Ceza sahası yayında uygun durumda topu önünde bulan Tolga kötü bir vuruş yaptı ve şutu auta gitti.

23.dakikada bu kez Başakşehir gole çok yaklaştı. Dirar'ın pasını alan Visca kaleci ile karşı karşıya durumda şutunu çekti kaleci Altay topu çıkarmayı başardı.































