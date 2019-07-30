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Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı Çaykur Rizespor'a kiraladı

Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı Çaykur Rizespor'a kiraladı

30 Temmuz 2019, Salı 14:16
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Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı Çaykur Rizespor'a kiraladı

İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe'de Barış Alıcı, 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralandı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında Altınordu'dan kadrosuna kattığı Barış Alıcı'nın Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Futbolcumuz Barış Alıcı, 1 yıllığına Çaykur Rizespor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor'da başarılar dileriz."

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