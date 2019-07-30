İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe'de Barış Alıcı, 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralandı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında Altınordu'dan kadrosuna kattığı Barış Alıcı'nın Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Futbolcumuz Barış Alıcı, 1 yıllığına Çaykur Rizespor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor'da başarılar dileriz."