Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş gibi ezeli rakipleriyle zirve mücadelesi verirken Avrupa'da da devlerle sosyal medyada yarışıyor. Fenerbahçe kasım ayında İspanyol devi Barcelona'nın ensesine yapıştı!

Dünyaca ünlü sosyal medya istatik sitesi Deportes Finanzas'ın her ay çıkarıp, takipçileriyle paylaştığı listede, Kasım ayı Twitter'da en çok etkileşim alan spor kulübü Barcelona olurken, 2. sırada Fenerbahçe yer aldı. Türkiye'de en çok takipçisi olan spor kulübü olan Galatasaray da ilk 10'a girerken, 7. basamakta yer aldı.

Sıralamada ilk 10'a giren takımlar şu şekilde;

1. Barcelona

2. Fenerbahçe

3. Flamengo

4. Chelsea

5. Liverpool

6. Manchester United

7. Galatasaray

8. Mumbai Indian (Hokey)

9. Arsenal

10. Real Madrid



