Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşmak üzere

Türkiye'de resmi olarak transfer dönemi 4 Ağustos'ta başladı. O tarihten bu yana transferde en hızlı takım Fenerbahçe oldu. Kadrosuna Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Barış Sungur, Filip Novak, Mame Thiam, Jose Sosa, Sinan Gümüş ve Lemos'u katan Fenerbahçe'nin limiti yüzde 15'lik sapma oranı ile birlikte yaklaşık 178 milyon TL.

Sarı-lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen harcama limitlerine takılırken yeni oyunculara nasıl lisans çıkarılacağı kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu. Fenerbahçe günlerdir süren harcama limiti sorununda mutlu sona ulaşmak üzere.

Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile 5 yıllık değil, 10 yıllık bir anlaşma üzerinden görüşmelerde son aşamaya geldi. Buna göre mevcut faiz oranının düşürülmesi, 2 yıl ödemesiz, 3 yıl faiz ödemeli ve sonraki 5 yıl ana para ödemeli anlaşma şartları üzerinde konuşuluyor. Ayrıca sarı lacivertli kulübün kasasına 250 milyon TL girmesi de söz konusu.

Taraflar imza aşamasına gelirken anlaşma şartlarına son şekli veriliyor.





İlgili Haberler SON DAKİKA | Fenerbahçe Marcel Tisserand ile anlaştı





Harcama Limiti artacak

Bankalar Birliği ile Fenerbahçe'nin 10 yıllık anlaşmayı imzalamasının ardından kulüp ekonomik olarak nefes alacak.

Harcama limiti 350-400 milyon TL arasında bir rakama yükselecek olan sarı lacivertliler yeni transferlerin de lisansını TFF'den çıkarabilecek.

Ajansspor





İlgili Haberler FIFA anket yaptı! Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medyada gönderme yarışına girdi



