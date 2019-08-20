Fenerbahçe Babacar için el sıkıştı! Transferi an meselesi!

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe mutlu sona yakın... Sarı-Lacivertliler, Sassuolo formasını giyen Khouma Babacar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TEK SORUN OPSİYONDA

Ersun Yanal'ın verdiği onay sonrası yaklaşık 1 hafta önce harekete geçen Sarı-Lacivertliler, İtalyan kulübüyle satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaştı. Senegalli forvetin menajeriyle de el sıkışan yönetim sadece satın alma opsiyonu konusunda sıkıntı yaşıyor.

GEÇEN SEZON 7 GOL ATTI

Alınan bilgilere göre Sassuolo opsiyonun 10 milyon Euro olması konusunda diretirken Fenerbahçe'nin teklifinin 7 milyon Euro olduğu öğrenildi. Taraftaların kısa süre içinde orta noktada buluşması bekleniyor. Geçen sezon Serie A'da 7 gole imza atan 26 yaşındaki Babacar güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.

Kaynak: Takvim