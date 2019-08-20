Fenerbahçe Babacar için el sıkıştı! Transferi an meselesi!
Fenerbahçe, İtalyan ekibi Sassuolo’da forma giyen Senegalli forveti kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sassuolo opsiyonun 10 milyon Euro olması konusunda diretirken Fenerbahçe'nin teklifinin 7 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe mutlu sona yakın... Sarı-Lacivertliler, Sassuolo formasını giyen Khouma Babacar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
TEK SORUN OPSİYONDA
Ersun Yanal'ın verdiği onay sonrası yaklaşık 1 hafta önce harekete geçen Sarı-Lacivertliler, İtalyan kulübüyle satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaştı. Senegalli forvetin menajeriyle de el sıkışan yönetim sadece satın alma opsiyonu konusunda sıkıntı yaşıyor.
GEÇEN SEZON 7 GOL ATTI
Alınan bilgilere göre Sassuolo opsiyonun 10 milyon Euro olması konusunda diretirken Fenerbahçe'nin teklifinin 7 milyon Euro olduğu öğrenildi. Taraftaların kısa süre içinde orta noktada buluşması bekleniyor. Geçen sezon Serie A'da 7 gole imza atan 26 yaşındaki Babacar güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.
Kaynak: Takvim