Fenerbahçe, az zamanda çok iş yaptı

1 Geçen yılın ilk yarısını 17. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler sezonu 6. bitirdi, bu yıl da liderlik koltuğuna yükseldi

2 UEFA Finansal Fair Play konusunda sıkıntıları bulunan Fenerbahçe, “Fener Ol” projesiyle Avrupa’ya devam etmeyi başardı, olası ağır cezalardan da kurtuldu

3 Eljif Elmas, 16 milyon euroya satılarak büyük bir transfer başarısı elde edildi. Vedat Muriç ve Max Kruse olumlu not aldı

4 Teknik heyet ile yönetim arasındaki bazı idari uyuşmazlıklar da başarılı bir şekilde atlatıldı, kulüp bir anda rahatladı

Fenerbahçe’de, özellikle teknik direktör Ersun Yanal’ın gelişinin ardından yaşanan büyük değişim, bugün sarı-lacivertlilerde bahar rüzgarlarının esmesine neden oldu.

Az zamanda büyük iş başaran Fenerbahçe Yönetimi ile teknik heyet, birçok sorunu kökten halletti, sportif olarak da başarı bunun ardından geldi.

TOPARLANMA UZUN SÜRDÜ

Geçen sezonun ilk yarısını 17. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler uzun süre küme düşme hattından kurtulamamıştı.

Yanlış planlamanın etkisiyle takımın toparlanması lig sonunu buldu. İkinci yarının sonuna doğru seri galibiyetlerle takım küme düşme hattında uzaklaştı ve sezonu 6. sırada tamamladı. Hatta son haftalarda Avrupa’ya gitme ihtimali bile doğdu.

UEFA FİNANSAL FAİR PLAY

Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi en büyük sorunu, UEFA’dan gelebilecek olası ceza, yaptırım ya da kısıtlamalardı.

Taahhüt edilenden uzak bir finansal tabloya sahip olunsa da, “Fener Ol” projesi başta olmak üzere başkan Ali Koç’un sunumu, proje ve taahhütler, olası oyuncu satışı gibi detaylar sayesinde sarı-lacivertliler yeni bir yaptırım ile karşılamadan yoluna devam edebildi. Bu kararın çıkması belki de şu anki takımın oluşmasına en önemli zemini hazırlayan unsur oldu.

ELJİF’İN SATILMASI

Sarı-lacivertliler için en önemli konularından biri de futbolcu satışıydı.

Bu çerçevede kaynak Eljif’den sağlanacaktı. 9-10 milyon eurodan başlayan pazarlıklar 16 milyon euroda sonuçlanınca sarı-lacivertli takımın elinde ciddi bir bonservis bütçesi oluştu.

LİDERLİK GELDİ

Bunların ışığında saha içinde de olumlu sonuçlar devam etti. Sezonu ikinci yarısında 11 basamak yükselen sarı-lacivertliler yeni sezona da fırtına gibi başladı. Değişen kadro ve uyum sorunlarına rağmen iki maçı kazanan ve son Başakşehir maçını geriden gelip çeviren sarı-lacivertlilerde şampiyonluk havasına girildi. Lig öncesi teknik heyet ve yönetim arısında yaşanan transfer anlaşmazlığı da bu sonuçların sayesinde sonlandı.

VEDAT VE KRUSE

Yapılan transferlerde iki önemli başarı sağlanmış gibi duruyor.

Max Kruse, zekası ve tecrübesini iki maçta da gösterirken Vedat Muriç de gücü, gol vuruşları ile kısa sürede takıma seviye atlattı. Bu iki ismin performansı hücum bölgesi için belirleyici oldu.

SARI-LACİVERT KENETLENME

Gazişehir maçındaki tek kale futbol ve Başakşehir deplasmanında kazanılması sonrası camia kenetlendi.

Bu sonuç sayesinde saha içinde takımın özgüveni arttı. Geçen sezonki travma atlatıldı. İki maçta takıma büyük destek veren taraftarın kombinelere olan ilgisi arttı.

(Milliyet)