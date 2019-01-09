Sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya’da bulunan Fenerbahçe, ilk maçına çıkıyor. Ersun Yanal yönetimindeki Sarı Lacivertli ekip, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Oyuncu videoları, maç görüntüleri, sabahlara kadar süren analizlerin ardından Ersun Yanal, ilk maçtan galip gelerek moral depolamak istiyor. Fenerbahçe’nin devre arasındaki ilk transferi olan Sadık Çiftpınar, uyum sorununu çabuk atlattı. Antrenmanın en istekli isimlerinden olan genç stoperin AZ maçında ilk kez Fenerbahçe formasını giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Cuma günü saat 18.00'da oynanacak karşılaşma kulüp televizyonu FB TV'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Takıma dönenler 11’i zorluyor

Uzun süre kadro dışı olan ve Antalya kampı öncesi affedilen Volkan Demirel ile Dirar, formundan hiçbir şey kaybetmedi. Her iki futbolcu da ortaya koydukları performans ile ilk 11’i zorluyorlar. Teknik direktör Ersun Yanal, hem Dirar hem de Volkan Demirel’den çok memnun. Aatif’ın transferinde ise belirsizlik var. Faslı futbolcu Çaykur Rizespor’a gidebilir.

Olaylı Galatasaray derbisinden sonra 8 maç ceza alan Jailson, Antalya kampının neşe kaynaklarından. Brezilyalı futbolcu, çıkacağı ilk maçı sabırsızlıkla bekliyor. Brezilyalı futbolcunun AZ maçıyla formasına kavuşması bekleniyor.