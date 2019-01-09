Fenerbahçe - AZ Alkmaar canlı izle

Devre arası kampı için 3 Ocak’ta Antalya’nın Belek bölgesine gelen Fenerbahçe, bu akşam buradaki tek hazırlık maçını oynayacak ve ardından geç saatlerde İstanbul’a dönecek. Sarı-Lacivertliler, hazırlık karşılaşmasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar’la kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Ersun Yanal, takımın son durumunu görmek adına bu mücadeleye çok önem veriyor.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, İsmail, Skrtel, Sadık, Şener, Jailson, Eljif, Ferdi, Dirar, Valbuena ve Slimani.

Fenerbahçe, 6. dakikada İsmail Köybaşı'nın attığı şık golle 1-0 öne geçti. Asist sağ kanattan güzel bir orta yapan Nabil Dirar'dandı.

FENERBAHÇE - AZ ALKMAAR CANLI YAYIN

Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 18.00'da oynanacak karşılaşma kulüp televizyonu FB TV'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.