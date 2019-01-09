Fenerbahçe - AZ Alkmaar canlı izle
Fenerbahçe Antalya'da ilk hazırlık maçında Hollanda ekibi Az Alkmaar ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin Az Alkmaar maçında Volkan Demirel ve yeni transfer Sadık Çiftpınar 11'de başladı. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar ''Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorusunun cevabını arıyor. Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçının yayıncısı ve karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde. Mücadeleyi bu sayfa üzerinden canlı izleyebilirsiniz...
Devre arası kampı için 3 Ocak’ta Antalya’nın Belek bölgesine gelen Fenerbahçe, bu akşam buradaki tek hazırlık maçını oynayacak ve ardından geç saatlerde İstanbul’a dönecek. Sarı-Lacivertliler, hazırlık karşılaşmasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar’la kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Ersun Yanal, takımın son durumunu görmek adına bu mücadeleye çok önem veriyor.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, İsmail, Skrtel, Sadık, Şener, Jailson, Eljif, Ferdi, Dirar, Valbuena ve Slimani.
Fenerbahçe, 6. dakikada İsmail Köybaşı'nın attığı şık golle 1-0 öne geçti. Asist sağ kanattan güzel bir orta yapan Nabil Dirar'dandı.
FENERBAHÇE - AZ ALKMAAR CANLI YAYIN
Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bu akşam saat 18.00'da oynanacak karşılaşma kulüp televizyonu FB TV'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.