Fenerbahçe aynı eski günlerdeki gibi

Tarihinin en kötü ilk yarısını geçiren Fenerbahçe, nihayet toparlandı... İkinci devrenin ilk maçında Bursa ile deplasmanda berabere kalan Sarı- Lacivertliler, Kadıköy’de Yeni Malatyaspor’un ardından dişli rakibi Göztepe’yi de mağlup etmeyi başardı.

Sezon başından bu yana özellikle iç sahada rakiplerine çok kolay puan verip, hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe’de dün her şey eski günlerdeki gibiydi. Hem tribünler muhteşemdi hem de futbolcular çok istekliydi. 2 farklı skorla rahat kazanan Kanarya, istatistiklere bakıldığında da bu sezon bir ilki gerçekleştirdi. Üst üste iki maçta galibiyet elde etti.

12. sıraya çıktılar

Sarı-Lacivertliler’de şimdi gözler Kayserispor deplasmanına çevrildi. İlk yarıdaki maçta rakibine İstanbul’da 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, haftaya Kayseri’de rövanşı almak ve galibiyet serisini 3 maça çıkartıp, alt taraftar iyice uzak-laşmak istiyor. Puanını 23’e yükselten Ersun Yanal’ın ekibi, maç fazlasıyla şu an 12. sırada yer alıyor.



