Fenerbahçe, AXA Sigorta Kupa Voley’de yarı finalde

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe, Arkas Spor'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Fenerbahçe, yarı finalde bugün aynı salonda Halkbank'la karşı karşıya gelecek.
SALON: Malatya Merkez
HAKEMLER: Ozan Çağrı Sarıkaya, Hüseyin Okumuş
FENERBAHÇE: Klinkenbeg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Caner Dengin, Cupkovic)
ARKAS SPOR: Taht, Mustafa Koç, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Muhammet Kaya, Bravo)
SETLER: 25-21, 22-25, 25-23, 25-23
SÜRE: 125 dakika (28, 31, 35, 31)