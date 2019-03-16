Fenerbahçe, AXA Sigorta Kupa Voley’de yarı finalde

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe, Arkas Spor'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

16 Mart 2019, Cumartesi 02:05 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, AXA Sigorta Kupa Voley’de yarı finalde

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe, Arkas Spor'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Fenerbahçe, yarı finalde bugün aynı salonda Halkbank'la karşı karşıya gelecek.

SALON: Malatya Merkez

HAKEMLER: Ozan Çağrı Sarıkaya, Hüseyin Okumuş

FENERBAHÇE: Klinkenbeg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Caner Dengin, Cupkovic)

ARKAS SPOR: Taht, Mustafa Koç, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Muhammet Kaya, Bravo)

SETLER: 25-21, 22-25, 25-23, 25-23

SÜRE: 125 dakika (28, 31, 35, 31)

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