Fenerbahçe - AX Olimpia Milan maç sonucu: 92-85

Turkish Airlines EuroLeague'in 12. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe, sahasında İtalya temsilcisi AX Olimpia Milan'ı konuk etti.

Karşılaşmaya iki takım da hücumda sıkıntı yaşayarak başladı ve ilk 5 dakikalık bölüm 6-6 eşitlikle geçildi. Mike James ve Jerrells ile dış şut isabetleri bulan Milan, 1:45 kala 13-19 üstünlüğü yakaladı. Konuk ekip ilk çeyreği de 15-21'lik skorla üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, Lauvergne ve Sloukas ile basketler bularak 4:38 kala 32-28'lik üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz, 1:38 kala da 38-33 üstün olan taraftı. Kalan bölümde Gudaitis ile etkili olan konuk ekip, ilk yarıyı 40-40 noktalamayı başardı.

Üçüncü çeyreğe Vesely ve Lauvergne ile etkili başlayan Fenerbahçe, 4:19 kala 58-49'luk üstünlüğü yakaladı. Son dakikaya girerken de Fenerbahçe, 65-55 üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz, son çeyreğe 67-58 üstünlükle girmeyi başardı.

Son çeyreğin başında Mike James ile etkili olan konuk ekip, 6:32 kala skoru 72-65'e getirdi. Fakat Sloukas ve Guduric ile sayılar bulan temsilcimiz, 5:37 kala 77-65'lik skoru yakaladı. Konuk ekip, Mike James ile oyununu son bölümünde etkili olmayı başardı ve 2:55 kala skor 79-76'ya geldi. Mike James ile bir üçlük daha bulan AX Olimpia Milan, 2:07 kala skoru 81-79 yaptı. Guduric'in üst üste üçlükleriyle rakibine cevap veren Fenerbahçe, 1:10 kala 87-79'luk üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz, karşılaşmadan da 92-85'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 12. maçında 11. galibiyetini elde ederken AX Olimpia Milan ise üst üste 4., toplamda ise 6. yenilgisini aldı.