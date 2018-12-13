Fenerbahçe - AX Olimpia Milan maç sonucu: 92-85
Turkish Airlines EuroLeague'in 12. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği İtalyan ekibi AX Olimpia Milan'ı 92-85 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, 12. maçında 11. galibiyetini elde ederken AX Olimpia Milan ise üst üste 4., toplamda ise 6. yenilgisini aldı.
Turkish Airlines EuroLeague'in 12. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe, sahasında İtalya temsilcisi AX Olimpia Milan'ı konuk etti.
Karşılaşmaya iki takım da hücumda sıkıntı yaşayarak başladı ve ilk 5 dakikalık bölüm 6-6 eşitlikle geçildi. Mike James ve Jerrells ile dış şut isabetleri bulan Milan, 1:45 kala 13-19 üstünlüğü yakaladı. Konuk ekip ilk çeyreği de 15-21'lik skorla üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, Lauvergne ve Sloukas ile basketler bularak 4:38 kala 32-28'lik üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz, 1:38 kala da 38-33 üstün olan taraftı. Kalan bölümde Gudaitis ile etkili olan konuk ekip, ilk yarıyı 40-40 noktalamayı başardı.
Üçüncü çeyreğe Vesely ve Lauvergne ile etkili başlayan Fenerbahçe, 4:19 kala 58-49'luk üstünlüğü yakaladı. Son dakikaya girerken de Fenerbahçe, 65-55 üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz, son çeyreğe 67-58 üstünlükle girmeyi başardı.
Son çeyreğin başında Mike James ile etkili olan konuk ekip, 6:32 kala skoru 72-65'e getirdi. Fakat Sloukas ve Guduric ile sayılar bulan temsilcimiz, 5:37 kala 77-65'lik skoru yakaladı. Konuk ekip, Mike James ile oyununu son bölümünde etkili olmayı başardı ve 2:55 kala skor 79-76'ya geldi. Mike James ile bir üçlük daha bulan AX Olimpia Milan, 2:07 kala skoru 81-79 yaptı. Guduric'in üst üste üçlükleriyle rakibine cevap veren Fenerbahçe, 1:10 kala 87-79'luk üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz, karşılaşmadan da 92-85'lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, 12. maçında 11. galibiyetini elde ederken AX Olimpia Milan ise üst üste 4., toplamda ise 6. yenilgisini aldı.