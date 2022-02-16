Ligde zirveye uzak kalan, Türkiye Kupası’na da veda eden Fenerbahçe ’de tüm gözler UEFA Konferans Ligi’ne çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal da bu yönde oyuncularını motive etmeye çalışıyor. Ellerinde kalan en önemli hedefin UEFA Konferans Ligi olduğuna vurgu yapan Kartal, yarın akşamki Slavia Prag maçı için oyuncularını hazırlamaya çabalıyor.

Önemli bir hedef

Tecrübeli teknik direktör takımıyla yaptığı konuşmalarda bu sezon yaşanan hayal kırıklığını unutmaları gerektiğini çünkü önlerinde önemli bir hedef olduğunu vurguluyor. İsmail Kartal, oyuncularına kaliteli bir takım olduklarını ve Slavia Prag eşleşmesinde turu geçebileceklerini dile getiriyor. Bu nedenle yarın Kadıköy’deki maçın önemine değiniliyor.