UEFA Avrupa Ligi’nin resmi Twitter hesabı, turnuvadaki takımların son 5 maçlarını kapsayan form tablosunu paylaştı. Lig ve Avrupa Kupası maçlarının dikkate alındığı tabloda Fenerbahçe , 5 maçta aldığı 5 galibiyetle en üst sırada yer aldı. Sarı-Lacivertliler’in zirveyi paylaştığı takım ise yarın rakibi olacak Rennes. Fransız temsilcisi de 5’te 5 yapmış durumda Karabağ, Ludogorets ve Arsenal ise 4 galibiyet ve 1 beraberlikle Fenerbahçe ile Rennes’in arkasında sıralandı.

2 futbolcu yarın yok

Fenerbahçe, Rennes maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Luan Peres ve Mert Hakan Yandaş’ın yarınki mücadelede forma giyemeyecekleri netleşti. Joshua King’in durumuna ise henüz karar verilmedi. Başakşehir maçında ayak bileğinden sakatlanan İsmail Yüksek’in ciddi bir sorunu yok. Başarılı orta saha oyuncusu Rennes karşısında oynayabilir ancak Jorge Jesus’un öğrencisini dinlendirme ihtimali de yüksek.

Jorge Jesus 12’de konuşacak

Sarı-Lacivertliler, zorlu maç öncesi son provasını bugün yapacak. Saat 12.00’de teknik direktör Jorge Jesus ve bir öğrencisi basın toplantısı düzenleyecek. Son antrenman ise saat 17.30’da yapılacak. Rennes’de ise teknik direktör Bruno Genesio ve bir oyuncusu saat 11.00’de kulüp tesislerinde gazetecilerin karşısına çıkacak. Rennes, son provasını 12.30’da yine kendi tesislerinde gerçekleştirecek. Fransız ekibi, idmanın ardından ise İstanbul’a gelecek.

Igor Surkis’ten Luce’ye destek

Ukrayna basınında, bu sezonki kötü sonuçlar nedeniyle Mircea Lucescu ile yolların ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Fenerbahçe’nin bulunduğu B Grubu’nda 4 maçta sıfır çeken Dinamo Kiev’de başkan Igor Sarkis, Rumen teknik adama destek açıklaması yaptı:

“Lucescu, yapabildiği sürece burada çalışacak. Takımı bir önceki seviyesine döndürecektir. Bundan eminim. Bugün onun seviyesinde bir teknik direktörü Dinamo Kiev’in başına getirmeyi başaramayacağımdan eminim.”