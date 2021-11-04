Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu ve fikstürü? Fenerbahçe kaçıncı sırada? Avrupa Ligi D Grubu güncel puan durumu
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda henüz galibiyeti bulunmayan Fenerbahçe, 4. hafta maçında Antwerp'e konuk oluyor. 2 puanla 3. sırada yer alan Kanarya, Belçika'dan 3 puanla dönemezse gruptan çıkma şansını bir hayli zora sokacak. Gruptaki diğer maçta Olympiakos ile Eintracht Frankfurt, kozlarını paylaşıyor. Başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki puan durumunu ve Sarı Lacivertli ekibin fikstürünü merak ediyor. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda bulunan ve gruptaki 3 maçını da kazanamayan Fenerbahçe , Antwerp deplasmanında siftah peşinde. 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alan Kanarya, Belçika'da kazanamaması halinde gruptan çıkma şansını bir hayli zora sokacak. Eintracht Frankfurt (1-1) ve Royal Antwerp (2-2) ile berabere kalan Sarı-Lacivertliler, Olympiakos’a ise 3-0 yenildi. Gruptaki diğer maç, Olympiakos ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak. Alman ekibi 7 puanla liderlik koltuğunda. Olympiakos, 6 puanla 2. sırada yer alırken, tek puanını Fenerbahçe'den alan Antwerp, 1 puanla son sırada.
Avrupa Ligi D Grubu puan durumu :
1- Eintracht Frankfurt / 7 puan
2- Olympiakos / 6 puan
3- Fenerbahçe / 2 puan
4- Royal Antwerp / 1 puan
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:
16 Eylül 2021 Perşembe
Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe
30 Eylül 2021 Perşembe
Fenerbahçe 0-3 Olympiakos
21 Ekim 2021 Perşembe
Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp
4 Kasım 2021 Perşembe
Royal Antwerp –Fenerbahçe
25 Kasım 2021 Perşembe
Olympiakos-Fenerbahçe
9 Aralık 2021 Perşembe
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
UEFA Avrupa Ligi D Grubu fikstürü şöyle:
1. Hafta
Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe
Olympiakos 2-1 Royal Antwerp
2. Hafta
Fenerbahçe 0-3 Olympiakos
Royal Antwerp 0-1 Eintracht Frankfurt
3. Hafta
Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp
Eintracht Frankfurt 3-1 Olympiakos
4. Hafta
Olympiakos-Eintracht Frankfurt
Royal Antwerp-Fenerbahçe
5. Hafta
Eintracht Frankfurt-Royal Antwerp
Olympiakos-Fenerbahçe
6. Hafta
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Royal Antwerp-Olympiakos
Liderler direkt son 16 turuna yükselecek
UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu 2. sırada bitirecek takımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve Play-Off turunda karşılaşacak.
3. sırada bitirenler Konferans Ligi'ne
Grubunu 3. sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.
Final 18 Mayıs 2022'de
UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.