Fenerbahçe-Austria Wien maçı (CANLI)

Fenerbahçe , Avrupa Ligi gruplarına kalmak için son adımı bugün atıyor. Sarı-Lacivertli ekip, Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Viyana’da 2-0 yendiği Austria Wien’i bu kez Kadıköy Ülker Stadı’nda ağırlıyor. İspanyol hakem Jesus Gil Manzano’nun yönettiği karşılaşmada Fenerbahçe’ye her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra tek farklı yenilgi yetecek. Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda uzatmalara gidecek müsabakada, Austria Wien’e 3 ve daha farklı galibiyetler turu getirecek. Pelkas, Berisha ve Joao Pedro, UEFA Listesinde olmadığı için Bruma ve Serdar Aziz ise sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada yer almıyor.

Maçtan dakikalar

4'| Miguel Crespo'nun pasıyla sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, şutunda topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı.

9'| Sol kanatta topla buluşan Diego Rossi, rakibinden sıyrılıp ortasını yaptı. Araya giren savunma topu kornere gönderdi.

Fenerbahçe öne geçti

GOL | Fenerbahçe, 12. dakikada İsmail Yüksek'in golüyle 1-0 öne geçti. Uzak mesafeden şansını deneyen İsmail Yüksek'in vuruşu, savunmadan sekerek ağlarla buluştu.

18'| Fenerbahçe'de hücuma çıkan Mauricio Lemos, uzak mesafeden kaleyi yokladı, top direğin hemen üstünden auta gitti.

25'| Fenerbahçe 2. gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı kornerde Serdar Dursun kafa vuruşunu yaptı. Reinhold Ranftl ağlara gitmekte olan topu çizgiden çıkardı.

28'| Austria Wien etkili geldi. Lemos'un hatasında topla buluşan Haris Tabakovic'in kale önünden vuruşu auta gitti.

32'| Alioski'nin uzun pasında İrfan Can Kahveci topu kontrol edip rakibinden kurtulmak istedi ancak son anda Billy Koumetio araya girdi.

Fark 2'ye yükseldi

GOL | Fenerbahçe 44. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Diego Rossi'nin ortasında arka direğe açılan topa kafa vuruşunu yapan İrfan Can Kahveci durumu 2-0'a getirdi.

Austria Wien golü buldu

GOL | Austria Wien 45+1. dakikada Martins'in golüyle devre öncesi farkı 1'e indirdi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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Fenerbahçe-Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadele EXXEN'den canlı yayınlanıyor. İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano'nun yönettiği mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe-Austria Wien maçı 11'leri:

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Henrique, Peres, Osayi-Samuel, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun

Austria Wien: Früchtl, Koumetia, Muehl, Handi, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic

Fenerbahçe’de 7 değişiklik

Fenerbahçe, Austria Wien müsabakasına Adana Demirspor maçına göre 7 değişik isimle sahaya çıkarken, kadroda tek eksik Joshua King oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Austria Wien'i konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Adana Demirspor karşılaşmasına göre 11'de 7 değişiklik yaptı. 68 yaşındaki teknik adam Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynayan isimlerden Altay Bayındır, Mauricio Lemos, Luan Peres ve Serdar Dursun'a bu maçta da görev verdi.

Adana ekibi karşısında 11’de oynayan Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Emre Mor, Miha Zajc, Willian Arao, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'yı yedek soyunduran Jesus, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci'yi 11’de değerlendirdi.

Tek eksik Joshua King

Fenerbahçe, Austria Wien mücadelesine tek eksikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde, Austria Wien deplasmanında oynanan müsabakada kas yorgunluğu sorunu yaşayan ve ligde Adana Demirspor karşısında ise riske edilmeyen 30 yaşındaki Joshua King, kadroda yer almadı.

246. maça çıktı

Fenerbahçe, Austria Wien maçıyla Avrupa kupalarında 246. karşılaşmasına çıktı. Sarı-Lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 245 müsabakada 89 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 308 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü.

Kupa 2’de 128. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi’nde 128. maçına çıktı. Sarı-Lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 127 müsabakada 54 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 173 gol gönderirken, kalesinde 161 gol gördü. Yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi’nde ise 73 maça çıktı. Bu müsabakalarda 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 101 gol atarken, 70 gol yedi.