Fenerbahçe Attila Szalai için en az 20 milyon Euro istiyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de katıldığı bir televizyon programında Attila Szalai ile ilgili konuştu. EURO 2020'de adından söz ettirmeye başlayan Attila Szalai'den övgüyle bahseden Ali Koç, transferde Macar oyuncuda izledikleri yolu izlemek istediklerini belirtti.

EURO 2020'de Macaristan formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve ismi Serie A ekipleriyle anılan 23 yaşındaki stoper için istediklerini bonservisi de duyuran Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

''Szalai'ye acayip bir ilgi arttı. Oyuncularımıza absürt bir teklif gelirse satarız. Szalai için 20'nin altı konuşulmaz bile.''

2 milyon Euro'ya kadroya katılan 23 yaşındaki stoperi ‘ideal transfer modeli' olarak gören Fenerbahçe Yönetimi, bonservisi bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi.







