Fenerbahçe atletizmde rakipsiz

Türk atletizminin kulüpler bazındaki zirve organizasyonu Turkcell Süper Ligi’nde 33.sezonun şampiyonları önceki gün Bursa’da düzenlenen final etabıyla belli oldu. Fenerbahçe, yıldızlar ve gençler kategorisinde olduğu gibi büyüklerde de birincilik kupasını kimseye bırakmadı. Zirve çekişmesini yine ENKA’yla yaşayan Kanarya, 11 yıl aradan sonra hem erkekler hem de kadınlarda şampiyonluğa uzandı. Fenerbahçe daha önce de gençlerde ve yıldızlarda da aynı başarıyı göstermişti.

Çetinkaya: ‘6-0 yaptık’

FANATİK’e konuşan Fenerbahçe Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, atletizmde 6-0 yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “2009 yılından sonra ikinci kez duble yaptık, kulübümüz için büyük bir gurur. Ayrıca bu sezon tüm kategorilerde; yıldızlar, gençler, büyüklerde şampiyon olduk. 2009’da şampiyonluklar 6-5 idi, şimdi ise 6-0 yaptık. Yani kadınlar ve erkekler olmak üzere toplam 6 kategoride zirvede yer almanın mutluluğunu yaşıyor”. Kadınlarda ENKA’yla son yarış olan 4x400 bayrak müsabakasına kadar devam eden rekabet hakkında da konuşan Çetinkaya, “3 bin metre engellideki sporcumuz Özlem Kaya testleri negatif olmasına rağmen il sağlık müdürlüğü tarafından yarışa sokulmadı. Yerine yarışan sporcu rakibini geçmesine rağmen iki puan fark olacağına bir puan fark oldu ve iş son yarışa kaldı” dedi.



