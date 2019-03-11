Fenerbahçe ateş çemberinde!

Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonunu yaşamakta olan Fenerbahçe’de yüzler bir türlü gülmüyor... Sezona Phillip Cocu ile başlayıp Erwin Koeman’la devam ettikten sonra Ersun Yanal’ı göreve getiren Sarı-Lacivertliler, bir türlü istediği sonuçları alamadı. Son olarak Başakşehir’e yenilen Fener, kalan 9 haftalık dönemde adeta ateş çemberine girdi.

SİVAS MAÇI DÖNÜM NOKTASI!

Kanarya, 26. haftada Demir Grup Sivasspor’la 15 Mart Cuma günü çok kritik bir mücadeleye çıkacak. Bu maçta alınacak sonuç Fenerbahçe’nin milli maç ve yerel seçimler nedeniyle verilecek 3 hafta aranın ardından oynanacak karşılaşmaları da doğrudan etkileyecek. Zira Fener, ara sonrası önce Ankaragücü deplasmanına gidecek, ardından da şampiyonluk adaylarından Galatasaray’ı konuk edecek.

CAN BARTU TESİSLERİ’NDE OHAL

Kritik iki müsabaka sonrası Alanya ile deplasmanda, Trabzonspor’la Kadıköy’de karşılaşacak olan Sarı-Lacivertliler’in son 5 haftaya küme düşme korkusu ile girme tehlikesi bulunuyor. Antalya maçıyla göreve başlayıp, geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi elde eden Teknik Direktör Ersun Yanal’ın özellikle Sivas maçı için Can Bartu Tesisleri’nde olağanüstü hal ilan ettiği öğrenildi.

Kaynak: Star