Fenerbahçe Asamoah ile anlaştı!

Fenerbahçe’de sol bek operasyonunda Kwadwo Asamoah ismi ön plana çıktı. Caner Erkin ve N’Sakala da adaylar arasında yer alsa da Sarı-Lacivertliler’in Ganalı yıldız ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Bu iddia, oyuncunun ülkesi Gana’dan geldi. Fenerbahçe ile 31 yaşındaki sol bek arasında tüm konularda el sıkışıldığı kaydedildi. Sarı-Lacivertli ekip şimdi İnter ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Inter gönderecek

İtalyan ekibi, 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Asamoah’ı kadroda düşünmüyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon Young ve Biraghi’nin arkasında kaldı. İnter’in yeni sezonda sol beke bir takviye daha yapacak olması, Asamoah’ın ayrılması anlamına gelecek. Sarı-Lacivertliler, Ganalı yıldızı uygun bir bedelle kadroya katmak için italyan devi ile kıyasıya bir pazarlık süreci yürütecek.