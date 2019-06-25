Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç’un “10-12 gün içinde 3-4 transferi sonuçlandıracağız” açıklaması sonrası geri sayıma geçilirken, Ada’dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Sarı-Lacivertliler’in Laurent Koscielny için düğmeye bastığını duyurdu.

SKRTEL’İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR!

The Sun ve Daily Mirror gibi gazeteler, sözleşmesi sona eren Martin Skrtel ile yeni kontrat konusunda henüz anlaşamayan Fener’in alternatif olarak gündemine Arsenal’in kaptanı Koscielny’yi aldığını ve Topçular’la temasa geçtiğini yazdı. Arsenal ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki stoperin peşinde Fransa’dan Lyon’un yanı sıra Almanya’dan Borussia Dortmund gibi kulüplerin de olduğu kaydedildi.

FENER 3 MİLYON EURO VERMEYE HAZIR

Kanarya, Sportif Direktör Damien Comolli aracılığı ile Arsenal’in kapısını çalarken, takımda yapmayı planladığı revizyona rağmen Koscielny’yi bonservis bedeli almadan bırakmak istemeyen İngiliz ekibinin 5 milyon euro talep ettiği bildirildi. Rakamı 3 milyon euroya düşürmeye çalışan Sarı-Lacivertliler, gerekirse kiralama formülünü devreye sokacak.

Kaynak: Star